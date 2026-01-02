Bunlar da ilginizi çekebilir

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile Akçadağ'da 17, Arapgir'de 6, Arguvan'da 16, Darende'de 21, Hekimhan'da 15, Kale'de 2, Kuluncak'ta 14, Pütürge'de 9, Yazıhan'da 10, Battalgazi'de 7 olmak üzere toplam 117 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Malatya merkezde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

