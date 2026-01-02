Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.
Malatya merkezde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile Akçadağ'da 17, Arapgir'de 6, Arguvan'da 16, Darende'de 21, Hekimhan'da 15, Kale'de 2, Kuluncak'ta 14, Pütürge'de 9, Yazıhan'da 10, Battalgazi'de 7 olmak üzere toplam 117 mahalle yolu ulaşıma açıldı.