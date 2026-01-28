Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, dinleyicisini kırmadı. Çok sevilen Toygar Işıklı dizi müzikleri bir kez daha ve senfonik ortamda seslendirildi. Oda Orkestrası seyircisi her zaman olduğu gibi konsere yoğun ilgi gösterdi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası yılın ilk konseri ile sanatseverlerle buluştu. Sevilen orkestra dinleyicilerinden gelen istek üzerine bir kez daha dizi müziklerinin efsane ismi Toygar Işıklı'nın eserlerini seslendirdi.

'Oda Orkestrası bu akşam kalbi ile müzik yapacak. Sizlerin de her zaman yanımızda olması ile yine çok mutlu ve güçlüyüz. Hepinize iyi seyirler diliyoruz' diyen Oda Orkestrası Şefi Engin Şen'e izleyiciler alkışlarıyla destek verdi.

ODA ORKESTRASI YİNE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası'nın heyecanla beklenen konseri Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar konserden saatlerden önce Kongre Merkezi'nin fuayesinde sıraya girdi. Yer bulamayan izleyiciler konseri merdivenlerden takip etti. Orkestraya Nilay Öncüloğlu solist olarak eşlik etti.

Konser öncesinde Oda Orkestrası Şefi Engin Şen konuklara yönelik hoş geldiniz konuşması yaptı. Dizilerin müzik olmadan sıkıcı olacağına dikkat çeken Şen, 'Dizi müziklerinde aslında her karakter için ayrı bir beste yapılır. O müzikler sahneyi daha anlamlı hale getirir' dedi. Oda Orkestrası'nın Toygar Işık'lı eserlerini senfonik ortamda seslendireceğini de hatırlatan Şen, 'Toygar Işıklı içimizden biri, Değirmendereli. Bizim için çok kıymetli bir müzisyen. Onun eserlerini seslendirmek de bizim için bu nedenle daha anlamlı. Kendisine teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu. Şen konuşmasında kendilerini her zaman destekleyen Kocaeli seyircisine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

SOLİST ÖNCÜLOĞLU'NDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Oda Orkestrası'na solist olarak eşlik eden Nilay Öncüloğlu da kendisine bu imkânı veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Son derece heyecanlı olduğunu kaydeden Öncüloğlu, 'Bu anı senfonik bir dünyada, böyle kıymetli müzisyen ve seyircilerle paylaşmak çok özel. Bu yolculukta benimle olduğunuz için her birinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık' diye konuştu.