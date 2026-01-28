Arbella'nın sanata verdiği uzun soluklu desteğin simgesi haline gelen Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın 15'incisi, ödüllü eserlerden oluşan sergiyle Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Sergi, 12 Şubat'a kadar Taksim Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Farklı coğrafyalardan güçlü görsel anlatıları bir araya getiren 15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, açılış gününden itibaren sanat ve fotoğraf meraklılarının dikkatini çekti.

Bu yıl yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6 bin 294 eserle katıldı.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda Doğa ve İnsan, Mutfaktan Kareler ve Serbest kategorilerinde ödül alan çalışmalar belirlenirken sergide; 3'ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül kazanan 30 eser ile FIAP, GPU ve TFSF mansiyonlarına layık görülen 54 eser, toplam 84 eser yer aldı.

ÜÇ KATEGORİ, ÇOK KATMANLI HİKAYELER

Fotoğraf dünyasının saygın kuruluşları FIAP, GPU ve TFSF patronajlarında düzenlenen yarışma, her yıl artan katılımıyla uluslararası ölçekteki saygınlığını pekiştirdi.

Doğa ile insan arasındaki ilişkiyi odağına alan çalışmalar, farklı kültürlerin mutfaklarına açılan kareler ve özgür anlatımlarla şekillenen serbest kategori; sergide izleyiciyi çok katmanlı bir görsel yolculuğa davet ediyor.

ARBELLA, SANATA OLAN DESTEĞİNİ 15 YILDIR SÜRDÜRÜYOR

Durum Gıda CEO'su Gülçin Arslan Hazar, Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nı 15 yıldır aralıksız sürdürmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, 'Fotoğrafın evrensel dili sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen farklı bakış açılarını aynı çatı altında buluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu yıl 42 ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla oluşan seçki, yalnızca bir yarışmanın değil; doğa, insan, emek ve kültür üzerine güçlü bir görsel anlatının yansıması. Arbella olarak sanata, kültüre ve özenle üretilmiş anlara dokunan projeleri sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Sergi, 12 Şubat'a kadar Taksim Sanat'ta ziyaret edilebilecek.