Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gaziantep'in Genç Yıldızları Ödül Töreni', spor, sanat ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası başarı elde eden gençleri bir araya getirdi. Kardeşlik temasıyla gerçekleştirilen törene yoğun katılım sağlandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren gençler onuruna 'Gaziantep'in Genç Yıldızları Ödül Töreni' düzenledi. Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, kardeşlik ve birlik vurgusuyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i Türk tarihinin ilk kadın lideri Tomris Hatun'a benzetti. Zorlu, Başkan Şahin'in seçim sonrası verdiği sözlerin tamamını hayata geçirdiğini belirterek, 'Türkiye'nin gururu ve markası olan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum' dedi.

Spor, sanat ve teknoloji alanlarında önemli dereceler elde eden; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin spor, kültür ve bilim organizasyonlarında öne çıkan gençler için düzenlenen törene, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin başkanları da katıldı.

'KARDEŞLİK DESTANI' BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Program kapsamında Alagöz Kültür Sanat Dans Ekibi tarafından sahnelenen 'Kardeşlik Destanı' gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Ortak tarih, kültür ve birlik ruhunu yansıtan gösterinin sanat yönetmenliğini Serhat Turak, müziklerini ise Taner Demiralp üstlendi.

Törende konuşan Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk dünyasının ortak tarih ve medeniyet bağlarına dikkat çekerek, bayramdan sonra Gaziantep'te büyük bir Türk Dünyası buluşması gerçekleştirileceğini açıkladı. Zorlu, yerel yönetimlerin bu birlikteliğin güçlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında Gaziantep Modeli'nin birlik ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu belirterek, 'Bu şehirde partiler üstü bir anlayış var. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler üretiyoruz. Yıldızlarımız yön gösteren birer kutup yıldızıdır' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, böylesine kapsamlı ve kültürel yönü güçlü bir programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken; AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, gençlerin Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacağını vurguladı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Gaziantep'in Fatma Şahin gibi bir belediye başkanına sahip olmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

GENÇLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından masa tenisi, kick boks, judo, karate, muay thai, piyano branşları ile TEKNOFEST'te başarı elde eden gençlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, gençlerin başarılarının alkışlarla taçlandırılmasıyla sona erdi.