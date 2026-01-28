Gebze Belediyesi kütüphaneleri, her yaşa hitap eden ücretsiz çalışma ortamı sunuyor. Dijital hizmetler, e-kitaplar ve sesli kitaplar ile erişilebilir oluyor. 68 bini aşkın üyesiyle her gün 2 bin 500'ün üzerinde ziyaretçi çekiyor. Kütüphaneler, bilgi paylaşım merkezleri olarak hizmet veriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de 6 farklı noktada hizmet veren Gebze Belediyesi kütüphaneleri, her yaştan vatandaşa ücretsiz ve rahat bir çalışma ortamı sunuyor.

Kütüphanelerde ücretsiz internet, bilgisayar kullanımı, E-Devlet üzerinden kolay üyelik ve katalog tarama gibi birçok hizmet bulunuyor. 'CepKütüphanem' mobil uygulaması sayesinde ise vatandaşlar gelmeden yer ayırtabiliyor, beklemeden çalışmalarına başlayabiliyor. Üye olan herkes, binlerce e-kitap, dergi ve sesli kitaba ücretsiz erişebiliyor. Görme engelli bireyler için sunulan kitap seslendirme cihazlarıyla da kütüphaneler herkes için erişilebilir hale geliyor.

Bugün Gebze Belediyesi Kütüphaneleri; 60 bin basılı kitap, 30 bin e-kitap, 68 bini aşkın üyesi ve günlük 2 bin 500'ün üzerindeki ziyaretçisiyle kentin en çok kullanılan sosyal alanları arasında yer alıyor. Sadece 2025 yılı içinde 38 bin 957 kitap, okurlarla buluştu.

