Denizli Büyükşehir Belediyesinden hane yardımı ve emekli ikramiyesi alan 'Horoz Kart' sahibi vatandaşlara yönelik ısınma yardımı başvuruları başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin hane yardımı ve emekli ikramiyesi verdiği Horoz Kart sahipleri için hayata geçirilen ısınma yardımı müracaatları yeni yılın ilk mesaisinde başladı.

Yüksek enerji maliyetleri karşısında mali güçlük çeken Horoz Kart sahibi vatandaşların zorlu kış şartlarını daha rahat ve sağlıklı geçirmesi için sunulan ısınma desteğine www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden online olarak müracaat ediliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü sosyal destek ile şartları sağlayan Horoz Kart sahibi vatandaşlara, 'Aralık 2025 ile Ocak ve Şubat 2026' dönemi için aylık 1.500 TL'ye kadar olmak üzere toplamda 4.500 TL'lik ısınma yardımı sağlanacak.



'DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal belediyeciliğin vatandaşların gerçek ihtiyacına dokunmak olduğunu belirterek, bu anlamda özellikle dar gelirli ailelerin üzerindeki mali yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi. Yüksek enerji maliyetlerinin soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerini derinden etkilediğini işaret eden Başkan Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşarak dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.