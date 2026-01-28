Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan ve şehir ulaşımını rahatlatacak yeni bir yol projesinin müjdesini verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı ve Serdivan bölgesinden Beşköprü'ye direkt ulaşım için 4. Cadde Projesi'ni hayata geçireceklerini ve iş makinalarının bölgede çalışmaya başladığını açıkladı. Bu duble yol, şehir merkezi ve Serdivan bölgesinden ulaşım için Üniversite Caddesi, Kenan Sofuoğlu Caddesi, 32 Evler Caddesi güzergahını kullanan vatandaşlar için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.

4 BUÇUK KİLOMETREDEN, 1 KİLOMETREYE:

20 metre genişliğe sahip, çift şeritli duble yol ile 4 buçuk kilometre olan mevcut güzergâh 1.200 metreye düşecek. Bölgede yaşayan binlerce vatandaş, ulaşımda vakitten tasarruf edecek. Şehrin ulaşım geleceğini bütüncül bir planla sürdüren Büyükşehir'in çizdiği güzergâh Üniversite Caddesi'nde bulunan Arteria AVM hizasından başlayıp eğimi ve coğrafyası zorlu bir arazi üzerine konuşlandırılacak.

'BÖLGE YERLEŞİMİNE BÜYÜK KOLAYLIK OLACAK'

Alemdar, '4. Cadde'miz bin 200 metrelik zorlu bir topografik yapıda bulunuyor. Yüksekliği 14 metreye ulaşan istinat duvar imalatlarının olacağı güzergâhta çift gidiş geliş araç yolu ve geniş kaldırımlar imal edeceğiz. Projemizde 4x4 metrelik genişliğe sahip 40 metrelik bir dere geçişimiz mevcut. Sağlam altyapı çalışmaları sonrası ışıklandırma sistemlerinin montajı ile yaya ve araç trafiğini güvenli hale getireceğiz. Adapazarı'ndan Serdivan'a, buradan da üniversite güzergahı ya da 32 Evler bölgesinden Beşköprü'ye ulaşan vatandaşlarımızın 4 buçuk kilometrelik yolunu 1 kilometreye düşürüyoruz. 20 metre genişliğinde çift şeritli duble yol bölgedeki yerleşim alanlarına büyük bir kolaylık sunacak. Hayırlı olsun' dedi.

PROJE NASIL OLACAK?

Hizmete açıldığında Medeniyet Bulvarı ile Üniversite Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Kenan Sofuoğlu Caddesi, Beşköprü Tuna Caddesi'ne direkt bağlanan kesintisiz bir hatta dönüşecek. Kazı dolgu çalışmalarının sürdüğü güzergâhta 14 metreye ulaşan istinat duvarı imalatları yapılıyor.

20 metre genişliğe sahip olacak cadde 2 gidiş 2 geliş duble yol şeklinde, geniş kaldırımlarıyla şehre çok yakışacak. Ayrıca 4 metre yüksekliğe ve 4 metrelik genişliğe sahip 40 metrelik bir menfezle taşkın riski ortadan kaldırılacak.