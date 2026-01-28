Migros yasa dışı eylemlerine devam eden çalışanlarla yollarını ayırırken, gıda tedarik zincirinin sürekliliği ve çalışan güvenliğini öncelik olarak belirledi.

İSTANBUL (İGFA) - Gıda sektöründe faaliyet gösteren Migros, toplumun kesintisiz ve güvenli gıda arzını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde taşeron firmalarca yürütülen 43 dağıtım merkezinde görev yapan 7 bin 875 çalışanı kadrosuna dahil etmişti. Bu kapsamda çalışanlara mevcut haklarını koruma ve Migros Grubu'nda yaklaşık 45 bin kişinin faydalandığı Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan yararlanma imkânı sunulmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, çoğu çalışanın bu hakları memnuniyetle kabul ettiği belirtilirken, bir grup çalışanın yasa dışı eylemlerine devam ettiği ve iş yerinde taciz ile fiziki müdahalelerle iş güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Migros, açıklamasında çalışma arkadaşlarının güvenliği ve iş huzurunu korumanın öncelikli görevleri olduğunu vurgulayarak, sözlü ve yazılı bilgilendirmelere rağmen eylemlerini sürdüren 141 kişinin iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Söz konusu kararın hem gıda tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamak hem de çalışanların refah ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla yapıldığı bildirildi.