Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yürüttüğü yol çalışmaları kapsamında bozulan ve zamanla tahrip olan yolları asfaltlayarak, yeni çehresine kavuşturuyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın ulaşım ağlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal mahallelerden gelen talepler üzerine sorunlu yolları güvenli ve konforlu hale getirerek, ulaşımdaki kaliteyi artırıyor.

Darende Kurudere Mahallesi ve Akçadağ Doğu Mahallesi’nde yol genişletme ile soğuk asfalt çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ivedi bir şekilde mahalle yollarını tamamlayarak, bu bölgelerde yaşanan yol sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Akçadağ Doğu Mahallesi

Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ndeki 14 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki mevcut yol, önce 5 metreden 7 metreye çıkarılarak genişletildi. Daha sonra genişletilen 14 kilometrelik yol, soğuk asfalt dökülerek bölgedeki vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sağlandı.

“Büyükşehir Belediyesi İmdadımıza Yetişiyor”

Doğu Mahallesi’nde yaşanan yol sorununun Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından giderildiğinden bahseden Akçadağ Doğu Mahallesi Muhtarı Aslan Polat, “Mahallemizin yolları kötü bir durumdaydı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve çalışma arkadaşları sağ olsun yollarımız yapıtılar. Büyükşehir Belediyemiz ne ihtiyacımız olursa geri çevirmiyor, imkânları ve sorumluluk alanları dâhilinde sorunlarımızı çözüyor. Gerek yol gerekse de altyapı noktasında ne zaman bir talepte bulunsak, imdadımıza yetişiyorlar.

Yolumuz yapılmadan önce 2 kilometrelik yolu yarım saatte ancak gidebiliyorduk çünkü her yer toz duman oluyordu. Bunun yanı sıra çukurlar da seyir halindeki araca zorluk çıkarıyordu. Şimdi ise mahallemizin yolu lüks bir otoban yoluna dönüştü. Toplamda 14 kilometrelik bir yol çalışması gerçekleştirildi. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Darende Kurudere Mahallesi

Darende ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’ndeki 11 bin 500 metrelik mevcut yolun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yoldaki şarampoller açıldı ve gerekli yerlere yağmur suyu giderleri konuldu. Akabinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yola sathi kaplama yapılarak, yeni haliyle ulaşıma açıldı.

Darende Kurudere Mahallesi Muhtarı Necmettin Atalan, konuşmasında “Uzun zamandır istediğimiz 11,5 kilometrelik yolumuz tamamlandı. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve ekibine teşekkürleri bir borç bilirim. Bu yol sadece bir mahalle yolu değil Sivas-Gürün, Elbistan ve Darende Gürpınar’ı da birbirine bağlayan bir yol” ifadelerini kullandı.

Kurudere Mahallesi sakini Mehmet Güngören ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti “50 seneyi aşkın mahallemizde bu yol kullanılıyor. Ancak yolun asfalt olmayışı nedeniyle arabalarımız bu yolda neredeyse hurdaya çıktı. Çok şükür yolumuz yapıldı ve bu sorundan da kurtulmuş olduk. Yol, devlet adına yapılacak bir hizmettir, Allah devletimize de zeval vermesin. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadeleriyle dile getirdi.