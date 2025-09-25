Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İtfaiye Teşkilatı'nın 311'inci kuruluşyıldönümüveİtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın İtfaiye Haftası’nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.MALATYA (İGFA) - Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Er ilk olarak tüm teşkilatın haftasını kutladı.

İtfaiyecilik mesleğinin önemine ve zorluklarına değinen bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “İtfaiye personelimizin itfaiye haftasını kutluyorum ve tebrik ediyorum. İtfaiyecilerin nasıl bir önem arz ettiğini hepimiz depremde de gördük. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Malatya’mız büyük bir sıkıntı yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve bütün milletimiz seferber oldu, Malatya’mıza kol kanat gerdiler. İtfaiyecilerimizin nasıl gayret gösterdiklerini ve başarılar elde ettiklerini hepimiz gördük" dedi.

ÇOBAN: ÇALIŞMALARIMIZI 7/24 GÖREV ESASIYLA YÜRÜTÜYORUZ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban ise Başkan Sami Er’in ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunarak, “Her zaman yanımızda olduğundan dolayı Sayın Başkanımıza teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Çoban, 250 kişilik bir ekipten oluşan daire başkanlığında, 20 şube 57 araçları olduğunu ve 7/24 görev esasıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydedtti. Aynı zamanda ekipleri içerisinde 10 kişilik dalış arama kurtarma personellerinin olduğuu belirten Çoban, "Yine Sayın Başkanımızın talimatlarıyla 22 adet itfaiye aracımızı envanterimize kazandırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni araçlarımızı da aldığımız da inşallah bundan sonraki yıllara da yansıyacak olan itfaiyemizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" dedi.