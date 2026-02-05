Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından huzurevlerinde kalan büyüklerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla 'Büyüklerimizle Sevgi Sofrası' temalı program gerçekleştirdi.

Akyokuş Kasrı'nda 'Büyüklerimizle Sevgi Sofrası' temasıyla düzenlenen programda Meram Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sille Meliha Ercan Huzurevi ve Özel Huzurevi Merkezsev'de kalan büyüklerimiz yer aldı.

Konya'ya özgü arabaşı ikramının yapıldığı, Konya Barana Ekibi eşliğinde yöresel müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte kendilerine uygun içerikte hazırlanan eğlenceli oyunlara da katılan huzurevi sakinleri unutamayacakları keyifli bir akşam geçirdi. Moral programına katılan huzurevi sakini büyüklerimiz, çok mutlu olduklarını belirtti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.