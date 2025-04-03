Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından Mars Logistics, 2024 yılında yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği projeler ile sektördeki liderliğine devam ediyor. 2024 yılında hem demiryolu hem de karayolu taşımacılığında önemli gelişmeler kaydeden Mars, 2025 yılında 65 milyon euro değerinde yatırım yapmayı planlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Mars Logistics Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, yaptığı açıklamada geçtiğimiz yılda demiryolu taşımacılığında önemli adımlar attıklarını belirterek, “2024’te hayata geçirdiğimiz Halkalı-Craiova Romanya hattı, bitmiş araç taşımacılığı ve yurtiçi tren taşımacılığı projelerimizle demiryolu taşımacılığında önemli adımlar attık.

2025’te bitmiş araç taşımacılığı alanındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz ve fizibilite çalışmalarını tamamladığımız Avrupa içi demiryolu taşımacılığı çalışmalarımız için deneme operasyonlarına odaklanacağız.” dedi. Mevcut durumda Halkalı-Bettembourg, Halkalı-Kolin, Halkalı-Craiova ve Trieste – Bettembourg hatlarında haftada 60’tan fazla tren çıkışı yaptıklarını ifade eden Günhan, demiryolu taşımacılığı için atılan adımların, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de operasyonel verimlilik açısından önemli olduğuna inandıklarının altını çizdi.

“KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA PAZAR LİDERİYİZ”

Karayolu taşımacılığında 2024 yılında öne çıkan sektörleri otomotiv, otomotiv yan sanayi ve tekstil olarak sayan Günhan, 7.600 adetten oluşan özmal filosuyla Fas’tan Danimarka’ya kadar geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerinin altını çizdi. Türkiye-Avrupa haftalık uluslararası taşımacılık seferlerinde pazar liderliğini sürdüren Mars, 2024 yılında 150 bin sefer gerçekleştirerek lider konumunu pekiştirdi.

Mars Logistics, geçtiğimiz sene Hizmet İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödülleri’nde Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde şampiyonluğu göğüsledi. Konuyla ilgili “Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışması ile kazandığımız HİB ödülü de sektördeki gücümüzü kanıtlayan önemli çıktılardan biri” diyen Günhan, 2025 yılında Mars ailesi olarak çalışmaya devam edeceklerini, hem sektör hem de ülke için yararlı olacak faaliyetlerde bulunacaklarını ifade etti.

2025 yılı içinde römork ve çekici için yaklaşık 65 milyon Euro değerinde yatırım yapacaklarını söyleyen Günhan, 100 bin metrekarelik depo yatırımı için de son adımların atıldığını belirtti. “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip depolarımızın sayısını hızla artırarak müşterilerimizin operasyonlarında kolaylık sağlamayı ve iş süreçlerini kısaltmayı hedefliyoruz.” diyen Günhan, depo yatırımlarının hem mevcut durumu geliştirme hem de alan yatırımı şeklinde devam ettiğini söyledi.

YURTİÇİ DAĞITIM AĞI GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Geliştirilen projeler ve büyüme oranıyla dikkat çeken, yüzlerce müşterisine Mars kalitesiyle hizmet sunan Yurtiçi Dağıtım Kanalları, 2024 yılında gerçekleştirdiği operasyonel başarıları ile dağıtım ağını genişletmeye devam etti. Günhan, yurtiçi dağıtımda beyaz eşya, tekstil ve FMCG sektörlerinde önemli büyüme sağlandığını ifade ederken, 2025 yılı için beyaz eşya özel dağıtım işlerine odaklanarak, parsiyel dağıtım hacmini büyütmeyi ve beyaz eşya yan ve ana sanayide milkrun operasyonlarının üzerine eğilmeyi planladıklarını belirtti.

Günhan, geçtiğimiz sene Yurtiçi Dağıtım Kanalları ile yurtiçinde günde 1500 sefer gerçekleştirdiklerini belirtti. Artan iş hacmine bağlı olarak da bu departmanda istihdamı %40 oranında arttırdıklarını söyledi. Yurtiçi dağıtım kanallarına bağlı olan depoların sayısının 21 olduğunu belirten Günhan, 2024’te Diyarbakır, Samsun, Sakarya ve İzmit’te 4 depo açtıklarını, 2025’te de Erzurum, Kayseri, Diyarbakır ve Van’da 4 depo açmayı planladıklarını söyledi.

Yurtiçi Dağıtım Kanalları ile Türkiye’nin bütün illerine ulaştıklarını belirten Günhan, özmal ile dağıtım sağladıkları iller konusunda ise parantez açarak, “Mevcut şartlarda şu anda Türkiye’de 60 il ve bağlı ilçelere %100 özkaynaklarımız ile dağıtım yapıyoruz 2025 yılı içinde dağıtım yaptığımız il sayısını 70’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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