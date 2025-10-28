Malatya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre kapalı sulama borusunu üreticilere dağıtmaya başladı. Projenin toplam maliyeti 70 milyon TL olarak açıklandı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi çerçevesinde üreticilere yönelik destekler devam ediyor.

Bu kapsamda, Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'nde düzenlenen '250 Mahalle ve Mezrada 250 bin metrekarelik Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm' projesine ilişkin boru dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, bölge muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

SAMİ ER: 'SULAMA HAVUZLARI İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ'

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekerek, su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yaparak, 'Kaptaj'daki suyumuz saniyede 700 litreye düştü. Azalan debiyi dengelemek için yeni su kaynaklarını sisteme dahil ettik. İller Bankası ile Fırat Nehri'nden içme suyu projesine başladık. Tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi'ni kurduk. 250 mahallede 250 bin metre boru dağıtımı yapıyoruz. Sulama havuzları için de bir seferberlik düzenleyeceğiz.' dedi.

Başkan Er, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için modern sulama sistemlerine geçişin kaçınılmaz olduğunu belirterek, Malatya genelinde desteklerin devam edeceğini söyledi.