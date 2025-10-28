Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere yönelik destek ödemeleri kapsamında 707 milyon 112 bin TL'nin daha üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan zarar gören üreticilere yapılan destek ödemelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik ödemelerin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin TL'nin daha üreticilere aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, 'Üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.