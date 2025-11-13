Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçesi'ne bağlı Bindal Mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Bindal Mahallesi'nde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Çalışkan, çalışmaların mahalle sakinleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek: 'Mahallemizde içme suyumuzda büyük sıkıntı vardı. Yaklaşık 38 yıldır kullanılan borular hiç değişmemişti.

Bindal Sokak'taki 38 yıllık şebeke bugün yenileniyor. Bu çalışmalar için emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere destek veren herkesten Allah razı olsun.' dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN: 'YAKLAŞIK 50 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI PLANLANDI'

Mahallede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen:'Bindal Mahallesi'nde içme suyu altyapısını modernize etmek amacıyla toplamda yaklaşık 50 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılacak. Şu ana kadar 10 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Mahallede yaklaşık 38 yıldır kullanılan borular hiç değişmemişti. Artık bu eski şebeke tamamen yenileniyor. Uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısını kalıcı şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Böylece hem su kayıplarının önüne geçilecek hem de mahalle sakinlerimiz daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak. MASKİ olarak il genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hizmetlerinde güçlü ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz.' dedi.