Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle, Malatya’da ki 300 okula spor malzemesi desteği sağlıyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül Perşembe günü düzenlenecek “Okullara Spor Malzemesi Dağıtım Töreni” ile yüzlerce öğrenciye spor yapmayı daha kolay ve keyifli hale getirecek malzemeler ulaştırılacak.

Sporun birleştirici gücüne inanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve sporla iç içe bir gelecek kurmaları için önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanırken, sporu daha yaygın ve ulaşılabilir hale getirmek hedefleniyor.

Okullarda yapılan spor sahaları yatırımlarının yanı sıra okullara yapılacak olan spor malzemesi dağıtımlarıyla birlikte öğrencileri sosyal ve kültürel anlamda desteklemeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hem bireysel gelişimlerini hem de toplumsal aidiyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

25 Eylül Perşembe günü düzenlenecek olan “Okullara Spor Malzemesi Dağıtım Töreni” Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.