Kocaeli'de Çayırovaspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, kulübün 45. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ziyaret gerçekleştirerek, 45. yıla özel hazırlanan formayı Başkan Çiftçi’ye hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovaspor heyetini makamında ağırladı. İlçemizi Süper Amatör Lig’de temsil eden Çayırovaspor heyeti, kulübün 45. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkan Çiftçi’ye 45. yıl özel forması hediye etti.

Ziyarette Çayırovaspor Başkanı Muammer Aydın, yönetim kurulu üyeleri, Çayırovaspor Teknik Direktörü Orhan Ken ve teknik heyeti ile futbolcular yer aldı. Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilirken, Çayırovaspor heyeti, Başkan Çiftçi’ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini de iletti. Forma takdiminden sonra program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

“YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Program hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçemizi Süper Amatör Lig’de temsil eden Çayırovaspor Kulübü Başkanı Muammer Aydın, yönetim kurulu ve teknik heyeti makamımızda ağırladık. Kulübümüzün 45. yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaret ve hediye için teşekkür ediyor, Çayırovaspor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.