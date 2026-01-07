Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Arapdede Köyü yolu üzerinde yaşandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde olan Emin Ç. idaresindeki 11 EC 004 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Osman Ö. yönetimindeki 05 AAJ 059 plakalı minibüsle henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emin Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kerime Ç. yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA

Öte yandan kazayla ilgili yapılan incelemede, minibüs sürücüsü Osman Ö.'nün sürücü belgesinin bulunmadığı ve aracın muayenesinin süresinin geçtiği tespit edildi. Bu kapsamda minibüs sürücüsüne 29 bin 99 TL idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.