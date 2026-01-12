Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Kale İlçesi'nde toplam 28 mahallede 81,9 milyon lira tutarında altyapı yatırımını hayata geçirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2025 Yılı Yatırım Programı ile Kale'de; 14.6 kilometre yeni içme suyu hattı inşa edildi. 4.8 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı.

6 adet yeni içme suyu deposu ve 5 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 66 içme suyu deposunda bakım, onarımvetemizlik çalışmaları yapıldı. 6 farklı su kaynağında iyileştirme çalışmaları yürütüldü ve 4 adet fosseptik imalatıtamamlandı.1 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile 1 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçedeki çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay:'Öncelikle bu toplantıları tüm ilçelerimizde yapan MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Yerelde birinci ağızdan sorunları dinleyip, sorunlara çözüm konusunda yapmış oldukları bu toplantıların çok verimli olduğunu da biliyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızdan da özelikle yapılan yatırımları deprem sonrası kısıtlı imkanlara rağmen en iyisini sunabilmek adına Büyükşehir Belediyemiz var olan gücü ile çalışıyor. Yapılmış olanlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e ve ekibine şahsım ve Kaleliler adına teşekkür ediyorum. Tekrar katıldığınız için sizlere, bizlerin taleplerini alan MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve ekibine de teşekkür ediyorum' dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak birinci önceliklerinin hizmet kalitesini artırmak, çevreyi korumak ve altyapı hizmetlerini sürdürülebilir hâle getirmek amacıyla kamu kaynaklarını en tasarruflu şekilde kullanmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda hem işletme tarafında bir operasyon yönetmeye çalışıyoruz hem de yatırım tarafında yatırımları sürdürdüklerini belirten Çetin, 'Bölgedeki talepleri de dikkate alarak 2026 programını değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda ciddi kaynaklar harcıyoruz. 4.4 milyar liralık bir yatırım programı ilan etmiştik. Çok şükür, 4.5 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik MASKİ Genel Müdürlüğü olarak. Bu gerçekten büyük rakamlar. Belki 4-5 yılda yapılabilecek yatırımları 1 yıl içerisinde hayata geçirmeye çalışıyoruz.Burada önceliğimiz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi; içme suyu kaynağında, sondajında, su temininde problem olan, deposunda rehabilitasyon gereken ve şebekesiyle ilgiliizahat ihtiyacı bulunan konulardır. Bu alanlar bizim için önceliklidir' diye konuştu.