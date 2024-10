Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kore Kültür ve İletişim Derneği Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen ‘Malatya Kore Kültür Günleri’nin Açılış Töreni 11 Ekim Cuma günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonunda (MABESEM) gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - 11-16 Ekim tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ‘Malatya Kore Kültür Günleri’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliğin ilk gününde Açılış Töreni, Soprano Dinletisi, Resim Sergisi, Kimbap Yarışması ve 3. Kapadokya Konferansı yapıldı.

YANG: “MALATYA’DA BÖYLE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİNE SEVİNDİM”

Malatya’da Kore Kültürü’ne ait programların düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Türk Kore Kültür ve İletişim Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. So Young Yang, “Biz Türk-Kore Kültür ve İletişim Derneği Başkanlığı öncülüğünde Malatya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Malatya Kore Kültür Günleri’ne katılım sağladık. Malatya’da böyle etkinliklerin düzenlenmesine oldukça sevindim. Bilindiği üzere Türkiye'de Kore Kültürü hızla yayılmaya başladı. Aslında bizim dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

WA: “BİZİMLE YAKİNEN İLGİLENEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Pohang Belediyesi Resim Sanat Direktörü Çan Mi Wa yaptığı konuşmada “Kore Pohang’dan buraya 26 saatte gelebildim ve yolculuk yorucuydu ama Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve değerli çalışma arkadaşları sayesinde yolculukta yaşadığım yorgunluğu üzerimden attım. Gerçekten minnettarlık duygusu içerisindeyim. Bizimle yakinen ilgilenen herkese çok teşekkür ederim. Hazırladığımız Resim Sergisi’nin teması ‘Uyum ve Sevinç’ hayatımızın uyum içinde olması bizlere yaşamımıza mutluluk verir. Kore’den getirdiğimiz eserleri ‘Harika Resimler’ olarak adlandırdık. Bu sergi aracılığıyla Malatya ile olan ilişkim değerlenecek” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Klasik Kore Müziği Sanatçısı ve Soprano So Yang Yu, ‘You Raise Me Up ve Geumgang Dağı’nı Özledim’ adlı şarkılarını seslendirdi.

Etkinlik Pohang Belediyesi Resim Sanat Grubunun hazırladığı Resim Sergisinin Açılışı ile devam etti. Güney Kore’den Malatya’ya getirilen 50 resim katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Resim Sergisinin akabinde geleneksel Kore yemeği olan ‘Kimbap Yarışması’ düzenlendi. 11 kişinin katılım sağladığı yarışmada 1. olan Melahat Şişliğolu’na 3 bin TL, 2. olan Meltem Göç’e 2 bin TL ve 3. olan Remziye Özcan’a ise bin TL para ödülü verildi.

Malatya Kore Kültür Günleri Etkinliklerini birinci günü MABESEM’de yapılan 3. Kapadokya Konferansı ile son buldu. Malatya Kore Kültür Günleri Etkinlikleri 16 Ekim tarihine kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle devam edecek.