Engelli vatandaşların yaşamlarını desteklemek amacıyla bugüne kadar birçok girişime imza atan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Külliyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde engellilere yönelik açmış olduğu resim kursu ile çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA(İGFA) - Eğitimden, sağlığa, spordan, kültüre kadar birçok alanda engellilerin sosyal yaşamına değerler katan Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamının her alanındaki aktivitelere eşit ve aktif katılımlarını sağlamak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Resim kursunda farklı düzeyde engelleri bulunan kursiyerlerin olduğunu belirten kurs hocası Sevil Arslan, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde açılmış olan resim kursumuzda, engellilerimize resim kursu veriyoruz. Farklı düzeylerde engelleri olan 9 kursiyerimiz bulunmakta. Buradaki amacımız, bu arkadaşlarımızı topluma kazandırmak, özgüvenlerini artırmak ve el becerilerini artırmak. Açmış olduğumuz bu kursumuzda yaş sınırı bulunmamaktadır. Bütün engelli arkadaşlarımızı kursumuza bekliyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Burhanettin Yılmaz, “İyi ki bu kursa gelmişim. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Burada tablolar yapıyoruz. Sosyal anlamda da kursa gelerek çevre ediniyoruz. Yeni arkadaşlar kazanıyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgililere teşekkür ediyorum” dedi.

Eray Kartal ise, “Burada taş boyuyoruz, tablo yapıyoruz, resim çalışması ve boyama yapıyoruz. Arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Bir şeyler üretmek, yapmak bizlere iyi geliyor. Kendimizi geliştiriyoruz. Kursta hocalarımız ve diğer yetkiler bizlerle çok iyi ilgileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Son olarak konuşan Semra Berk, “Buradaki çalışmaları çok seviyorum. Kursların bana faydası oldu. Ellerime çok faydası oldu. Buraya gelmekten çok mutluyum” dedi.

