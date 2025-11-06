Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram,yaptığı açıklamada ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmalarına dair bilgi verdi. Başkan Bayram yaptığı açıklamada 'Doğanşehir'imiz için durmadan çalışıyoruz. Yaşam kalitesini yükseltmek için 7/24 sahadayız.' ifadelerine yer verdi.



Belediye ekiplerinin hem merkezde hem de kırsal mahallelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Başkan Bayram, Gövdeli Mahallesi Kilise mevkii yeni yol açımı ve Gökalan mevkii köprü yapımının, Polatdere Mahallesi'nde Taşlıöz mevkii yol malzeme seriminin, Polat Mahallesi'nde taşduvar çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Sürgü Mahallesi'nde asfalt yama çalışması, Günedoğru Mahallesi'nde yol malzeme serimi ve ilçe merkezinde yer alan Şerafettin Yıldırım Parkı'nda çay evi inşaatının sürdüğü belirtildi.



Başkan Bayram, ilçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalarla Doğanşehir'in yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, 'Hizmetlerimizle Doğanşehir'i güzelleştirmeye devam edeceğiz.' dedi.