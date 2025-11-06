İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, global seyahat hizmetleri sunan, Çin merkezli Trip.com platformunun yetkililerini ağırladı. Başkan Tugay, 'Her türlü turizm girişimini destekliyorum. Bundan oldukça mutluyum, desteğimizi sunmaya hazırız' dedi.

İZMİR (İGFA) - Global seyahat hizmetleri sunan, Çin merkezli Trip.com platformunun yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarette; Trip.com Güney Avrupa Satış Direktörü Haijing Li, Marriott Hotel İzmir Genel Müdürü Sercan Korkusuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı.

TUGAY: DESTEĞİMİZİ SUNMAYA HAZIRIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çin'den gelen ziyaretçilere her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. Tugay, 'Ben her türlü turizm girişimini destekliyorum. Bundan oldukça mutluyum, desteğimizi sunmaya hazırız' şeklinde konuştu. İzmir'in tarihi olarak önemli zenginliklere sahip olduğunu belirten Başkan Tugay, liman kenti kimliğine de dikkat çekti.

TRİP.COM HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

İzmir'de otel forumu düzenleyeceklerini söyleyen Trip.com Güney Avrupa Satış Direktörü Haijing Li, Çin'den Türkiye'ye çok fazla ziyaretçi geldiğini belirtti. İzmir'in dört mevsim boyunca turizm açısından hareketli olduğunu söyleyen Li, Trip.com hakkında bilgiler verdi.