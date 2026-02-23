Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güçlü ve özverili bir ekibin çalıştığını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yapıyoruz. BBelediyemizde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan ayında da iaşe kolilerimizin dağıtımını artırdık. Müdürümüz Esra Hanım'ın ve ekibinin büyük gayretleri sonucunda binlerce ailemize yardım ediyoruz. Eşinden ayrılmış bayanlar var.

Parçalanmış aileler, yaşlılar, yetim ve öksüz çocuklar, engelliler var. Dolayısıyla bu kardeşlerimize sahip çıkmak adına iaşe kolilerinden ve aynı zamanda da zekat, fitre ve diğer desteklerle de sahip çıkıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise belediye olarak sadece iaşe kolisi vermekle kalmıyor aynı zamanda halısından yatağına, çekyatına kadar ev ihtiyaçları neyse ona da yardımcı oluyoruz. Sağ olsun meclis üyelerimiz, başkan yardımcısı ve müdür arkadaşlarımızla birlikte sadece bugün 434 ailenin evine girilerek yardımcı olundu' dedi.