Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kernek Külliyesinde ücretsiz YKS'ye hazırlık kursu gören öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Er, 318 üniversite hazırlık öğrencisine 1500 YKS'ye hazırlık kitabı dağıttı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesinin dijital dershane hizmetinden bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, imkânı olmayan öğrencilerin sınav giriş ücretlerini geçen sene olduğu gibi bu yılda ödeyeceklerini söyledi.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere bir dizi tavsiyelerde bulunan Başkan Er, 'Yeter ki gayret olsun başarı gelir. Samimiyet olacak, birde takip ve çalışmak. Azim ve gayret olmalı. Biz de devletin imkân ve kaynaklarını nitelikli kullanmaya çalışıyoruz. Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak en büyük kazancınız oluyor. Sizlerin memnun olmanızdan biz de ziyadesiyle memnun olduk' dedi.

Öğrenci ve öğretmenlerin memnuniyetlerinin kendilerini mutlu ettiğini ve motivasyonlarını artırdığını kaydeden Başkan Sami Er, 'Demek ki iyi yoldayız. Öğrenci ve öğretmenlerin bu çalışmaları beğenmeleri motivasyonumuzu artıyor. Bunlar heyecanlı ve zor süreçler. Gayret ederseniz, samimiyet olursa başarı oluyor. Azmin önünde hiçbir şey duramaz, yeter ki azmedin. Azmederseniz başarırsınız. Başarı artıkça mutluluk ve motivasyonumuz artıyor. Her şeyimiz gençlerimiz. Allah zihin açıklığı versin. Bu süreçler stresli ama yürüyeceksiniz. Sadece öğrenmek değil egzersiz önemlidir. Her zaman pratik yapın. Çalışınca oluyor. Allah kolaylık versin' dedi.

Başkan Er, öğrencilere dijital dershaneyi takip etmelerini de önerdi.

YKS'ye hazırlanan Selin Gümüş, 'Başkanım zor bir süreç ama aldığımız dersler, dershanelerle yarışacak türde bir eğitim alıyoruz' diyerek, Başkan Er'e teşekkür etti.

Başkan Sami Er daha sonra Nezaket Okullarında eğitim gören 4-6 yaş çocukları ziyaret etti. Başkan Er, çocuklara eğitici setlerden hediye etti.

Başkan Er, külliye içerisinde bulunan Kültür ve Sanat Atölyelerini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerler, verilen kurslardan memnun olduklarını, hocaların kendileriyle yakından ilgilendiğini ve iyi öğrettiklerini söylediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

KERNEK KÜLLİYESİNDE 318 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesinde sabah ve öğlen 13 şubede 318 öğrenciye, İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim'den öğretmenler tarafından ders veriliyor.

2024 yılında külliyede eğitim gören 170 öğrenci çeşitli üniversitelere yerleşti. Bütün öğrencilere ücretsiz YKS kitabı desteği sağlandı. Öğrencilere bu yılda ücretsiz olarak 1500 YKS'ye hazırlık kitabı verildi. Bunun yanında külliyede eğitim gören öğrencilere her gün ücretsiz çorba ve çay ikramı da yapılıyor.