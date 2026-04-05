Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belsos Sosyal Tesisleri'nden yapılan yazılı açıklamada, yüzme havuzunda fenalaşan üye Çiğdem Karagülle'nin yaşamını yitirdi duyuruldu. Karagülle'nin epilepsi hastası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Malatya'da meydana gelen olay 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 17.40 civarında, Malatya Belsos Yaşam ve Spor Merkezi yüzme havuzunda yaşandı. Tesis üyelerinden Çiğdem Karagülle, yüzme esnasında hareketlerinde anormallik gösterdi. Görevli iki cankurtaran personeli tarafından saniyeler içinde müdahale edilen Karagülle, havuzdan çıkarılarak olay yerinde ilk yardım uygulandı. Ardından çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Karagülle, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 11.40'ta hastanede hayatını kaybetti.

Karagülle'nin epilepsi hastası olduğu ve daha önce de nöbet geçirdiği öğrenildi.

Yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari incelemeler çok yönlü olarak devam ettiği kaydedilirken, merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilendi.