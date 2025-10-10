Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan Başkanvekilliği seçimi mahkeme kararıyla iptal edildi. Ak Parti'nin yaptığı itiraz sonucu İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’li İbrahim Kahraman’ın hem aday olup hem de oturuma başkanlık etmesini “tarafsızlık ilkesine aykırı” buldu. AKP’li meclis üyesi ve İbrahim Kahraman'ın rakibi olarak Başkanvekilliği için aday olan İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Bayrampaşa’da yeniden seçim süreci başlayacak.

BAŞKANVEKİLİ KAHRAMAN KURA İLE SEÇİLMİŞTİ.

21 Eylül 2025’te Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada CHP’li İbrahim Kahraman ile AKP’li İbrahim Akın Başkanvekili adayı olark yarıştı. Birinci ve İkinci turda çoğunluk sağlarnamadı. Meclis üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için seçim yapılamadı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda iki aday 18'er oy alarak eşitlik sağladı. Oyların eşit olması üzerine iki aday arasında kura çekimine gidildi. Kura sonucunda CHP’li İbrahim Kahraman Başkanvekili olarak seçildi.

MAHKEMEDEN “TARAFSIZLIK” VURGUSU

AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın, seçimde tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yargıya itirazda bulundu. .Akın, aynı zamanda aday olan birinci başkan vekili İbrahim Kahraman’ın meclis oturumuna başkanlık ettiğini, yapılan itirazların dikkate alınmadığını ve bazı oyların haksız biçimde geçersiz sayıldığını vurguladı.Mahkeme, Kahraman’ın hem aday hem de oturum başkanı olarak görev yapmasının “Çıkar çatışması ve tarafsızlık ilkelerine aykırı” olduğuna hükmetti.Kararda, “Adaylardan birinin seçim toplantısına başkanlık etmesi, seçim sürecinin tarafsız yürütülmesi ilkesine açıkça aykırıdır” denildi.

VEKİLLİK SEÇİMİ YENİLENECEK

Mahkeme, bu şekilde yapılan seçimin sürdürülmesi halinde kamu hizmetinde “telafisi güç zararlar” doğabileceğine dikkat çekerek, 21 Eylül tarihli meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.Kararın ardından İstanbul Valiliği'nin de olaya müdahil olarak Bayrampaşa Belediyesi’nde önümüzdeki günlerde yeniden başkan vekilliği seçimi yapılması için bildirimde bulunması bekleniyor.