'Sakarya'nın gençleri Türkiye'nin yarınları' adlı programda gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Gençler bizim yarınlarımızdır. Bu şehrin geleceğini onların ihtiyaçlarını merkeze alarak inşa ediyoruz' ifadeleriyle gençlere yönelik projeleri anlatırken, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ise, 'Enerjisi yüksek, heyecanı diri, geleceğe dair söyleyecek sözü olan bir gençlikle yol yürümekten gurur duyuyoruz' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Sakarya'nın gençleri Türkiye'nin yarınları' adlı yeni seçmen buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen programın onur konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal oldu.

Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Tolunay Kutluay,Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Fatih Kızıldağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ve çok sayıda genç katılım sağladı.

GENÇLERDEN BİLİM MERKEZİ SORUSU

Programda gençler, merak ettikleri konuları doğrudan sorabilme imkânı bulurken, bir genç Başkan Alemdar'a daha önce müjdesini verdiği Bilim Merkezi Projesi'nin hangi aşamada olduğunu sordu. Soruyu yanıtlayan Başkan Alemdar, 'Gençler bizim yarınlarımızdır. Onların en güzel şartlarda yaşaması, ulaşımdan sosyalleşmeye kadar her imkândan faydalanabilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Teknolojiyle ve bilimle daha fazla iç içe olmaları için tam donanımlı bir Bilim Merkezi inşa ediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemen yanına ise 1 milyon kitap kapasiteli Şehir Kütüphanesi kazandırıyoruz. Farklı ölçekte çalışma ofisleriyle bilgiye en hızlı ve kolay ulaşılabilecek bir alan olacak' dedi.

Gençlere yönelik projelere değinmeyi sürdüren Alemdar, şehrin kültür ve spor altyapısının da güçlendirildiğini belirterek, 'Yaptığımız her projede bu şehrin geleceğini düşünüyoruz. AKM'yi baştan sona yeniliyoruz. Bunun yanında şehir genelinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapıyor, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu inşa ediyoruz. Her adımda gençlerimizi merkeze alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar'ın gençlere yönelik projelerini takdirle karşıladığını belirten AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, gençlik varsa umut var, gençlik varsa güçlü bir gelecek var ifadeleriyle gençlere duydukları güveni yineledi. MKYK Üyesi Ünal, 'Enerjisi yüksek, heyecanı diri, geleceğe dair söyleyecek sözü olan bir gençlikle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sakarya'da da gençler için çok önemli adımlar atılıyor. Yusuf Başkan her zaman gençler için dertlenen, gençlik adına projeler üreten bir isim' ifadelerini kullandı.