Genç iş insanı Abdurrahman Kayseri, oluşturduğu içecek markası Icechurchill’in hikayesini paylaştı. Yaşanan bir mağduriyetten sonra ortaya çıkan marka, daha şimdiden gençlerin ilgi odağı olmuş durumda. İSTANBUL (İGFA) - RDA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kayseri, sahibi olduğu Icechurchill markalı içecekle damaklara hitap etmeyi hedefliyor.

“Kaos içeren ve içinden çıkılması zor gibi gözüken durumlar beni hep yeni bir seçenek üretme konusunda teşvik etmiştir” diyen Kayseri, Icechurchill’in hikayesini şu sözlerle paylaştı:

“Bir ameliyat geçirdim ve yüksek kalorili içecekler içmemem gerekiyordu. Tek alternatifim su gibi gözüküyordu. Uzun bir yolculuğum sırasında bir benzin istasyonunda durdum, suyumu aldım ve beni ferahlatacak, enerji verecek başka bir içecek daha almak istedim. 15 dakika kadar soğuk dolabıyla bakıştık. Elimi neye atsam ya şekerliydi ya da bol kaloriliydi. Ben Churchill içmeyi çok severim fakat o anda ona erişemedim. Sonra dedim ki: ‘Churchill neden soğuk ve kutulu olmasın?’ Evet, bu hikaye böyle başladı. Kafama koyduğum ideali gerçekleştirene kadar istikrarla çalışan biriyimdir. İçeceğimizin oluşumunun her aşamasında süreci titizlikle takip ettim. Detaylı analizler, numeler ve tadımlar üzerinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ürünümüz gerekli işlemlerden geçerek hem işleme onayı hem de ithalat-ihracat için gerekli izinleri aldı. Gerekli tanıtım, reklam çalışmaları yapıldı ve bu marka üzerinde kültür/sanat-eğitim gibi alanlarda da faaliyet göstererek hem tüketicilerimizle buluştuk hem de ülkemiz için sağlam bir vizyonla ilerleyen kocaman bir aile haline geldik. Önce ülkemizde, sonra yurt dışında birçok ülkede yoğun bir ilgi ve tebrikle karşılandık. Benim ihtiyacımın aslında herkesin ihtiyacı olduğunu anlamak çok onure edici. Bu süreçte bana güvenen ve benimle yol yürüyen tüm Icechurchill ailesine ve kıymetli tüketicilerimize sevgi ve saygılarımla.”