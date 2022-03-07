2020 yılında ‘’Dua’’ şarkısı ile çıkış yapan genç yetenek Güneş Taşkıran, İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Onursal Ödül Töreni’nde, ‘’Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı’’ ödülünü aldı. 36 farklı kategorinin bulunduğu ödül gecesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi‘nde düzenlendi. Mutluluğunu ve heyecanını gizleyemeyen genç sanatçı ‘’Bu kadar kısa sürede dinleyicilerden aldığım bu destek benim için çok değerli. İyi ki müziği seçtim, çok mutluyum. Böyle özel bir organizasyonda var olmanın ayrıca gururunu yaşıyorum’’ diye belirtti.

Genç yetenek Güneş Taşkıran’a bir ödül daha… İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu yıl 4. kez gerçekleşen Kariyer Onursal Ödülleri, medya, sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi. 36 farklı kategorinin bulunduğu ödül gecesi oylamasında Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı ödülü Güneş’ e takdim edildi. Her sene farklı bir sivil toplum kuruluşuna destek sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonun bu yıl ki geliri ise Kas Hastalıkları Derneği’ne bağışlanacak.