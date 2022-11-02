Serdar Ortaç Şarkılarıyla Senfoni gecesi

Konserlerine dur durak bilmeden devam eden müziğin dev ismi Serdar Ortaç, senfonik konserle bir ilke imza attı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde, ünlü orkestra Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde şarkılarını ilk kez seslendiren Ortaç, performansıyla müzikseverlerin ruhuna işledi. 100 kişilik dev senfoni orkestrası ile göz dolduran ünlü popçu, hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu. ‘Mesafe’ şarkısıyla sevenlerine merhaba diyen Serdar Ortaç’ın enerjisi ile orkestranın büyülü melodisi birleşince ortaya renkli bir performans çıktı. Ortaç, ‘Karabiberim’, ‘Ben Adam Olmam’ ile müzikseverleri 90’lı yıllara götürdü, ‘Bilsem Ki’, ‘Sana Değmez’ parçalarıyla da duygu dolu anlar yaşattı. Serdar Ortaç, hit parçalarına yer verdiği geniş repertuvarına eşlik eden Night Flight Symphony Orchestra & Choir

ile dinleyicilerine tam anlamıyla müzik ziyafeti yaşattı.





“BENİM İÇİN SÜRPRİZ VE HEYECAN VERİCİ”



Efsane konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Serdar Ortaç, mutluluğunu ve heyecanını paylaştı. Ünlü popçu, “Bu gece çok farklı olacak. Çünkü ilk kez böyle bir şey deniyoruz. Kendi ekibimle sadece 9 kişiyken şimdi bu kadar kalabalık bir ekiple kendi şarkılarımı senfoni orkestrasıyla dinlemek değişik olacak. Benim içinde sürpriz ve heyecan verici.”sözlerine yer verdi.