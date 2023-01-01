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Nadide Sultan 2023'e Çanakkalelilerle girdi
Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, Çanakakkale Aqua Hall'de verdiği yılbaşı konseriyle hayranlarını coşturdu.
MAGAZİN 01.01.2023, 22:10 Murat Aydın
Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, Çanakakkale Aqua Hall'de verdiği yılbaşı konseriyle hayranlarını coşturdu.
Nadide Sultan'ın , seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara Çanakkaleli müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Hasan Altın imzalı kostümüyle dikkat çeken güzel şarkıcı, konser alanını dolduran hayranlarını mest etti.
Gecede, hayranlarına yeni yıl dileklerini sahneden dile getiren Nadide Sultan "2023 hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve bol para getirsin" dedi.
Konserde, 2023'ün ilk şarkısında bir hayranın 1.5 yaşındaki minik çocuğunu da kucağına alarak "Hayat bayram olsa" isimli şarkısını söyleyen Nadide Sultan İstanbul'da bıraktığı oğlu Kaan'ın özlemini de böylelikle gidermeye çalıştı.
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