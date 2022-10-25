İki kız kardeşin aynı anda ödül hyeecanı

Ekranların iki başarılı ismi Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu ile ablası Sinem Fıstıkoğlu, Swiss Otel’de gerçekleştirilen Global Quality Summit ödül töreninde, en iyi youtube kanalı ve en iyi haber spikeri dallarında ödüle layık görüldüler.

LOB International şirketi tarafından gerçekleştirilen Global Quality Summit (Küresel Kalite Zirvesi) ödül töreni dün akşam Swiss Otel’de yapıldı. Ekonomi ve iş dünyasından pek çok ismin yer aldığı ödül töreninde, en başarılı youtube kanalı kategorisinde ekranların başarılı sunucusu, youtube kanalı yapımcı ve sunucusu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu ödüle layık görüldü. En iyi haber spikeri dalına ise, Ulusal Kanal Ana Haber spikeri Sinem Fıstıkoğlu ödül aldı. Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, iki kardeş ödül almanın ikisi için de büyük mutluluk olduğunu söylerken, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti. Geceye katılanlar arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı.