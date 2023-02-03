Gülşen İstanbul'da hayranlarıyla buluşucak...

Pop müziğin kraliçesi Gülşen 11 Şubat akşamı 6 ay aradan sonra ilk kez İstanbul Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı 11 Şubat akşamı gerçekleşecek konserde muhteşem performansının yanı sıra adeta görsel şölene dönüştürülmüş bir sahne tasarımı ile sahnede olacak.

Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan bu konser için Türkiye’den ve yurt dışından özel ekipmanlar kullanılacak .

Konser duyurusunun yapıldığı gün itibariyle bilet satış rekorları kıran sanatçı 5800 kişilik salonu hınca hınç doldurarak hayranlarıyla hasret gidermek için gün sayıyor.