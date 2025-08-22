Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Maarifin Yüz Akı dergisinin dördüncü sayısının teması "Aile" olarak belirlenerek başvuru kılavuzu yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelge esas alınarak "Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısının teması, "Aile" olarak belirlendi.

Bu kapsamda, derginin dördüncü sayısında öğretmen, öğrenci ve yöneticiler tarafından hayata geçirilmiş "Aile" temalı örnek ve iyi uygulamalara yer verilecek.

Haziran 2026'da kamuoyuyla paylaşılması planlanan söz konusu dergi için hazırlık çalışmaları başlatılırken başvuru kılavuzunu içeren resmî yazı, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen, öğrenci ve yöneticiler bulundukları il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, il millî eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak en az 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilecek.

Öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumları tarafından başvuruların yapılması 26 Eylül 2025 - 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Maarifin Yüz Akı dergisinin "Aile" temalı dördüncü sayısının Başvuru Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz