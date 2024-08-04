Millî Eğitim Bakanlığı'nca "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Becerilerin PISA Yeterlik Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi" raporu yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla bütüncül bir model anlayışıyla hazırlanan öğretim programlarından Ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri ile İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programları'nın PISA matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeyleri ile ilişkilendirilmesi çalışması, öğretim programlarının uluslararası geçerliğinin ortaya konulması amacıyla yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından nitel bir çalışma olarak tasarlanan araştırmada, betimsel tarama modeli tercih edildi. Verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanıldı.

Araştırmanın amacı doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri ile İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programları'nda yer alan kavramsal ve alan becerileri ile PISA matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeylerinin içeriksel ve yapısal özellikleri temel alındı. Verilerin okunması ve sınıflandırılması aşamalarına bağlı olarak yorumlama aşamasında iki veri kaynağındaki içerikler ve aralarındaki ilişkiler yorumlanarak anlamlı hâle getirildi ve sonuçları değerlendirildi.

VERİLERİN ANALİZİ ÜÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birinci aşamada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri ile İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programları'nda yer alan kavramsal ve alan becerilerine odaklanılarak değerlendirildi.

İkinci aşamada bu öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları ile öğrenme çıktılarının nasıl uygulanacağının ifade edildiği öğrenme-öğretme yaşantıları detaylı bir şekilde incelenip kavramsal ve alan becerilerinin PISA matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeylerinden hangi düzey ile ilişkilendirildiği gerekçeleri ile açıklandı. Üçüncü aşamada öğrenme çıktılarında kazandırılması hedeflenen kavramsal ve alan becerileri PISA yeterlik düzeylerine göre kodlandı, frekans analizleri yapılarak grafikler hazırlandı.

Elde edilen sonuçlara göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programları'nın başarılı bir şekilde yürütülmesi hâlinde PISA yeterlik düzeylerinde ele alınan üst düzey becerileri geliştirmede etkili olabileceği ve söz konusu öğretim programlarının kademeli geçişinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek PISA döngüsünde yeterlik düzeylerinde artış görüleceği bekleniyor.

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