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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler’in konuşmacı olacağı “Lozan’a Giden Son Zafer” isimli konferans düzenliyor. ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi Lozan Barış Anlaşması’na uzanan uzun yolu konuşacak. Emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler’in konuşmacı olacağı konferans, 29 Ağustos Perşembe, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda saat 19.00’da başlayacak. “Şanlı Kop Dağı Savunması”, “Kafkasya: Zafer, İhanet ve Hüzün”, “Balkanlara Hüzünlü Veda” isimli kitapları bulunan Güler, konferansın ardından imza günü de gerçekleştirecek.

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