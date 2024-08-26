TÜİK'İn Ağustos ayı verilerine göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,0 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe ise yüzde 1,1 artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ağustos ayına yönelik Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.