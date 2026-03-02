CHP, yaklaşık 138 kişiden oluşan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekibi, 18 bakanlık için 90 öncelikli vaadini açıklayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel merkezinde yapılan tanıtım toplantısında bu vaatlerin bazılarını açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin Genel Merkezi'nde "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşması gerçekleştiriliyor. CHP lideri Özgür Özel'in katıldığı buluşmada CHP'nin somut vaatleri açıklanacak.

CHP’nin yaklaşık 138 kişiden oluşan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekibi, 18 bakanlık için 90 öncelikli vaadini belirledi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, "Milletin gündemi geçişdir, iştir, adalettir. Ve bu da bize derttir. İşte biz, derdi bu olanlarla beraber yola çıkıyor. İşte biz, derdi milletin derdi olanlarla birlikte yola çıkıyoruz ve hiç kimse unutmasın ki, kimse milletten büyük değildir. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

'CHP, SİYASİ TARİHİN EN UZUN KAMPANYASINI ÖRGÜTLÜYOR'

Bülent Tezcan'ın ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke açıklamalarda bulundu. "CHP, siyasi tarihin en uzun kampanyasını örgütlüyor. Partimiz, halkımızın çoktandır hak ettiği gelecek güzel günlere bir an önce ulaşmak için tüm kurul ve organlarıyla bir bütün halinde çalışıyor, üretiyor ve mücadele ediyor" diyen Böke, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulları Başkanları ve üyeleri tanıtıldı.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine İran'da yapılan saldırılara karşı olduklarını dile getirerek başlayan Özel'in konuşmasından önemli başlıklar şu şekilde:

"Bölgemiz bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Bölgemizin, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerini maruz bırakılmasını reddediyoruz.

Komşumuz İran'a yapılan saldırıya karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla çözülmesini savunuyoruz."

Kendi iktidarını biraz daha sürdürmek için milletimizin huzurunu ve refahını feda etmekten çekinmeyen bir yönetim anlayışı ile ilerleyemeyiz. Ülkemiz kutuplaşmayla, baskıyla, keyfiyetle yönetilemez. Ülkemiz likayatsizlikle, plansızlıkla, adaletsizlikle ayakta kalamaz. Yaşadığımız sorunlar yalnızca ekonomik değildir, yalnızca hukuki ve toplumsal da değildir. Sorun sistemseldir. Bu yüzden yalnızca iktidara değil, yeni bir siyaset ve yönetim anlayışını ülkemize hakim kılmaya tabiiyiz.

DEMOKRASİ SORUNU

Bir daha hiç kimse bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle donatılmayacak.

Cumhurbaşkanı tarafsız ve kapsayıcı olacak. Cumhurbaşkanı dahil herkes denetlenecek.

Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilecek. Meclis hak ettiği güce kavuşacak.

En kısa sürede Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecek.

Temel hak ve özgürlükler dokunulmaz olacak.

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılacak.

Parti devleti değil, milletin devleti olacak.

ADALETSİYASETİN ARKA BAHÇESİNDEN KURTULACAK

Yargıyı siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtaracağız.

Yargıç ve savcılara yer ve kürsü güvencesi sağlayacağız.

Yargı karşısında herkes, eşit muamele görecek.

Yıllarca süren yargılama çileleri bitecek.

AYM ve AİHM kararlarına tam uyum sağlanacak.

Toplumsal travma yaratmış olan davaların yeniden görülmesinin önü açılacak.

Haklarında hiçbir yargı kararı olmayan ya da yargılanıp beraat edenlerin mağduriyetleri giderilecek.

EKONOMİ İÇİN VERGİ REFORMU GETİRECEĞİZ

Vergi adaleti için kapsamlı Vergi Reformu getireceğiz.

Dolaylı vergilerin payını OECD ülkeri seviyesine indireceğiz.

Çok kazananın çok, az kazananın az vergi ödeyeceği adil vergi sistemini kuracağız.

Temel tüketim ürünleri, vergiden muaf olacak.

Çalışanların üzerindeki ağır gelir vergisi yükü azaltılacak.

Gelir vergisi dilimleri yoksulluk sınırı hesabıyla yeniden güncellenecek.

Kayıt dışıyla etkin mücadele edilecek, vergi gelirleri artırılacak.

En düşük emekli maaşını, asgari ücrete yükselteceğiz.

Emeklilere bayramlarda 1 asgari ücret ikramiye vereceğiz.

Gerçek intibak yöntemiyle emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağız.

Kamuda israfı bitireceğiz. Bütçeyi işsize, çalışana ve emekliye vereceğiz.

