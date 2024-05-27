Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı iş birliği ile “Gülümse, fotoğraf çek ve doğayı keşfet” sloganından hareketle fotoğraf çekme etkinliği gerçekleştirildi.

Canım Kardeşim projesi ile YMTAL Gazetecilik bölümünden 10 öğrenci ve Lösev’e bağlı 10 öğrencinin eşleşerek fotoğraf arkadaşı olduğu projede, gülümsemeler ve doğa çocukların kadrajında buluştu; mutlu ve keyifli bir gün yaşandı.

Etkinlik kapsamında Botanik Park Hayvanat Bahçesi’nde, Lösev’den gelen öğrenciler, gazetecilik bölümü öğrencileri eşliğinde fotoğrafçılık hakkında bilgi edinerek bu sanatının inceliklerini öğrendiler. Çocuklar öğrendikleri bilgilerle hem doğayı keşfettiler hem de birbirinden yaratıcı ve keyifli kareler yakalayarak anı ölümsüzleştirdiler.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde her zaman aktif rol oynamalarını desteklediklerini belirten Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Lösev ile birlikte gerçekleştirdiğimiz fotoğraf etkinliğinde öğrencilerimiz ve lösemili çocuklarımız gün boyunca keyifli saatler geçirdi. Okul olarak öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerindeki aktifliğini arttırmak, farkındalık kazandırmak en büyük temennimizdir” dedi.

Etkinlik Koordinatörü Gazetecilik Öğretmeni Suat Alptekin, “Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz arkadaşlarına fotoğraf çekmenin inceliklerini anlattılar. Çocuklar hem fotoğraf çekmeyi öğrendi hem de doğayı keşfederek birbirinden renkli karelere imza attılar. Toplumsal farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizde sosyal sorumluluk duygusunu pekiştirmek adına bu gibi projelerin süreklilik göstermesi önemlidir. Etkinlik boyunca çocukların gülümsemesinin kadrajlara da yansıması projenin amacına ulaştığını göstererek bizlerle unutulmaz bir anı bırakmış oldu” dedi.

Öğrencilerde her zaman farkındalık yaratan etkinlikleri önemsediklerini belirten Gazetecilik Alan Öğretmeni Özge Kuru, “Gerçekleştirdiğimiz güzel ve anlamlı bu etkinlikte birbirinden özel 10 öğrencimizle bir arada olmaktan çok mutluluk duyduk. Öğrencilerimizde eşleştikleri çocuklarla aralarında çok güzel bir bağ kurarak birbirinden güzel karelere imza attılar bu bizi çok mutlu etti” dedi.

Projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Gazetecilik Bölümü 11. Sınıf öğrencisi İlayda Akkoyun, “Etkinlik boyunca çocukların yüzündeki gülümsemeler, neşeli kahkahaları beni çok mutlu etti. Farkındalık oluşturmak adına böyle projelerin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Benim için yaratıcı ve eğlenceli karelerin olduğu unutulmaz bir gün oldu.” dedi.

Etkinlik, çocukların doğa ve hayvan sevgisini pekiştirirken, onlara unutulmaz anılar kazandırarak hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sundu.