Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesi İl Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, İl Koordinatörü Kübra Akın Küçükaras, Kurumlarla İletişim Yöneticisi Banu Özkollay ve Sosyal Hizmet Yöneticisi Cansu Aksoy, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarette, LÖSEV'in yürüttüğü çalışmalar ve sosyal destek projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, çocukların ve ailelerinin yanında olmayı önceleyen iş birliği olanakları ele alındı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, çocukların geleceği için yürütülen her türlü çalışmayı önemsediklerini belirterek, LÖSEV'in özverili çalışmalarının her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.