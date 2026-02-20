Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı etkinliklerle çocuklara geleneksel değerleri yaşatarak kültürel mirası geleceğe taşıyor. Bu kapsamda Büyükşehir'e bağlı Lokomotif Çocuk Köyü'nde Ramazan temasıyla süslenen Lokosahne, geleneksel Ramazan sokağı atmosferini aratmayan görüntülere sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü'nde Ramazan temasıyla süslenen Lokosahne, geleneksel Ramazan sokağı atmosferini aratmayan görüntülere sahne oldu. Mahya görselleri, geleneksel figürler ve Karagöz-Hacivat sahnesiyle hazırlanan alan, çocuklara hem görsel hem kültürel bir deneyim sundu.

RAMAZAN GELENEKLERİ ANLATILDI

Lokomotif Çocuk Köyü öğretmenleri tarafından çocuklara Ramazan ayının anlamı, paylaşma kültürü, birlik ve beraberliğin önemi yaşlarına uygun bir dille aktarıldı. Geleneksel gölge oyunu figürleri eşliğinde yapılan anlatımlar, hem çocukların ilgisini çekti hem de kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında çocuklara Ramazan'ın önemli geleneklerinden biri olan 'tekne orucu' tanıtıldı. Minikler, iftar sofraları temalı hazırlanan alanda Ramazan ruhunu deneyimleyerek paylaşmanın ve sabrın önemini eğlenceli bir atmosferde öğrendi.

Ramazan sokağı konseptiyle hazırlanan Lokosahne'de gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara hem eğitici hem de keyifli anlar yaşattı. Lokomotif Çocuk Köyü, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek farklı etkinliklerle miniklere kültürel değerleri aktarmaya devam edecek.