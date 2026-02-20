Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM), misafir okul etkinlikleriyle öğrenciler kapılarını açmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezleri, çocukların kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Misafir okul programları kapsamında merkezi ziyaret eden öğrenciler, farklı atölyelerde gerçekleştirilen uygulamalı etkinliklerle verimli ve keyifli bir gün geçiriyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çocuk Kulüpleri' etkinlikleri kapsamında son olarak Kocaali Kirazlı İlkokulu'ndan ve Geyve Eşme İlkokulu'ndan toplam 150 minik öğrenci SGM'yi ziyaret etti.

Mutfak, tasarım ve empati atölyelerinde gerçekleştirilen uygulamalı etkinliklere katılan öğrenciler, üretim, el becerisi ve grup çalışmalarıyla yeni deneyimler kazanarak ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan atölye çalışmaları, çocukların özgüvenini güçlendirirken iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sundu.

Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezileri yıl boyunca misafir okullardan öğrencileri renkli atölyelerinde misafir etmeye devam edecek.