Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve askeri heyeti taşıyan uçağın düşmesini 'trajik bir kaza' olarak nitelendirerek taziye mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'dan dönüş yolunda düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için yazılı bir açıklama yaptı.

Dibeybe, kazada Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub'un da yaşamını yitirdiğini belirtti.

https://twitter.com/Dabaibahamid/status/2003557720985592168

Açıklamasında derin üzüntü duyduklarını ifade eden Dibeybe, 'Bu trajik kayıp ülkemiz, ordumuz ve halkımız için büyük bir kayıptır. Sadakat, disiplin ve ulusal bağlılıkla ülkelerine hizmet eden değerli insanları kaybettik' ifadelerini kullandı. Başbakan Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileterek, 'Yüce Tanrı'dan onları rahmetiyle kuşatmasını, ailelerine ve sevdiklerine sabır vermesini diliyorum' dedi.