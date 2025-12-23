Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumununu reddettiğimizi vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanlığı açıkladı.

Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtirken, Lübnan'dan Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğimizi de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye'nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumununu reddettiğimizi vurguladı.