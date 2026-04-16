Lalapaşa'da yerel yönetim ile vatandaş arasındaki gönül köprüleri, en mutlu anlarda da güçlenmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçede yeni bebek heyecanı yaşayan aileleri evlerinde ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçede dünyaya gelen bebeklerin ailelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor.

'Yeni doğan her evlat, Lalapaşa'nın yarınlarına atılan bir adımdır' diyen Geldi, Birdal, Örs ve Esen ailelerini ziyaret ederek minik hemşehrilerine 'Hoş geldin' dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her anında yanında olan Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, bu kez ilçenin en genç sakinlerini ve ailelerini sevindirdi. Başkan Geldi, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Birdal, Örs ve Esen ailelerinin kapısını çalarak, dünyaya yeni gelen bebekler için sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

'GELECEĞİMİZE EN GÜZEL ADIM'

Samimi bir sohbet eşliğinde geçen ziyaretlerde ailelerin heyecanını paylaşan Geldi, her yeni hayatın ilçeye ayrı bir enerji kattığını vurgulayarak, 'Yeni doğan her evladımız, Lalapaşa'mızın yarınlarına atılan en güzel adımdır. Bu mutluluğu ailelerimizle birlikte paylaşmak, onların sevincine ortak olmak bizler için çok kıymetli. Tüm yavrularımıza vatanına, milletine ve ailesine hayırlı evlatlar olarak büyümelerini temenni ediyorum.' dedi.

Ziyaret edilen aileler, Belediye Başkanı'nın bizzat gelerek bu mutlu günlerinde yanlarında olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son bulan ziyaretler, Lalapaşa Belediyesi'nin 'insan odaklı' hizmet anlayışının bir göstergesi olarak takdir topladı.