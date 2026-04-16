Edirne'nin ticari hayatında önemli bir yere sahip olan ve kamuoyunda 'Ulus Pazarı' olarak bilinen pazar yeri, yepyeni bir vizyonla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Edirne Belediyesi, pazar yerini 'Balkan Pazarı' adıyla yeniden düzenleyerek hem esnafın haklarını koruyan hem de vatandaşlara modern bir alışveriş imkânı sunan yeni bir dönemi başlatıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi, Ulus Pazarı olarak bilinen alanı 'Balkan Pazarı' adıyla modernize ederek 24 Nisan itibarıyla hizmete açacağını duyurdu.

Edirne'nin hem yerel halkı hem de çevre ülkelerden gelen ziyaretçileri için cazibe merkezi olan pazar yerinde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Edirne Belediyesi koordinasyonunda yürütülen süreçte, pazarın işletilmesi belediye iştiraki olan Ergene Enerji ve Gıda A.Ş. tarafından sağlanacak.

ESNAFIN HAKLARI KORUNUYOR

Sürecin en hassas noktalarından biri olan hak sahiplerinin belirlenmesi konusunda belediye, 'geçmişten gelen hakların korunması' ilkesiyle hareket ediyor. Bu kapsamda: daha önce bu alanda fiilen tezgâh açan esnafların tespiti için Edirne Pazarcılar Odası ve çevre illerdeki odalarla resmi yazışmalar başlatıldı. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından boş kalan alanlar, yine pazarcılar odası ile iş birliği içerisinde şeffaf bir yöntemle tahsis edileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yeni düzenlemede; peşin yer parası, tahsis bedeli, kiralama bedeli veya devir ücreti alınmayacağı, esnaflardan sadece temizlik, güvenlik ve elektrik gibi sunulan hizmetler karşılığında makul bir aylık hizmet bedeli tahsil edileceği kaydedildi.

Edirne Belediyesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi adına vatandaşların ve esnafın sadece resmi kanallardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmesini istedi.