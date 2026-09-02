Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde yurtlarda yeni dönemin 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını duyurdu. Öğrencilerin yurda giriş tarihleri ise üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlenecek.

ANKARA (İGFA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurtlara giriş tarihleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

KYGM tarafından yapılan açıklamaya göre, yurtlarda yeni dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Nöbetçi yurtlar ise bu tarihe kadar hizmet vermeye devam edecek.

DERSLERİ ERKEN BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER DİKKAT

Akademik takviminde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, derslerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversitelerinin eğitim başlangıç tarihinden 3 gün önce yurtlarına giriş yapabilecek.