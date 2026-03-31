KVKK, milyonlarca apartman ve site sakini ile yöneticisini doğrudan ilgilendiren bir ilke kararını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. 'Utanç panosu' veya 'borçlu listesi' olarak bilinen uygulama artık tarihe karışıyor.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerinin bina girişlerine, asansörlere veya ortak alanlara aidat borçlularının isimlerini ve borç tutarlarını asmasını hukuka aykırı buldu.

18 Şubat 2026 tarihli ve 2026/348 sayılı İlke Kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, apartman, site ve toplu yapı yönetimlerinin aidat borcu olan kat maliklerinin isimlerini, daire numaralarını veya borç miktarlarını ortak kullanım alanlarına (bina girişi, asansör, koridor, ilan panosu vb.) asması veya sergilemesi kişisel veri ihlali olarak değerlendirildi. Kurul, bu uygulamanın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı olduğuna hükmetti.

Borç bilgilerinin ifşa edilmesi, ilgili kişilerin özel hayatlarının gizliliğini ve finansal mahremiyetini ihlal ettiğinin altı çizilen kararda, aidat borç listelerinin ortak alanlara asılması, isim veya daire numarasıyla birlikte yapıldığında kişisel veri işleme faaliyeti sayılarak yasaklandı.

Buna göre apartman ve site yöneticileri (veri sorumluları), borç takibini daha güvenli yöntemlerle (örneğin bireysel bildirim, e-posta, kapalı zarf veya profesyonel yönetim yazılımları) yapmak zorunda olacak.

Karara uymayan yönetici ve apartmanlara KVKK'nın 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanabilecek.

