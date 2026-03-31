ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının son gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre yayımlanan rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların ise, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri, ayrıca Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinde görülmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu arada Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.

Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde yaşanabilecek kar erimelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.